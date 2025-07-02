LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Milyonlarca ailenin merakla beklediği LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte sonuçların açıklanacağı o tarih...