LGS sonuçları açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilen LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyor.
Sınavda ter döken adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi öğrenmek için aramalarını hızlandırdı.
Veliler ve öğrenciler sınav sonuçlarını öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı duyuruları takip ediyor.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimi sonrasında LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
Peki, LGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2025 LGS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 LGS sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 Cuma günü açıklanacak. Öğrenciler "www.meb.gov.tr" sitesi üzerinden sınav sonuçlarına erişebilecekler.