Liderliği kaptırdı koltuk sallanmaya başladı! İsmail Kartal'ın yerine o ismi istediler... Trendyol Süper Lig’inde uzun süre lider olarak devam eden Fenerbahçe, koltuğu Galatasaray’a kaptırdı. Alanyaspor ile berabere kaldığı maçın ardın sosyal medya yangın yerine döndü. İsmail Kartal değil o gelsin…

ensonhaber.com

İsmail Kartal yönetiminde olan Fenerbahçe, uzun süre lider olarak devam ettiği Trendyol Süper Lig’inde son olarak Alanyaspor ile berabere kalmasının ardından liderliği Galatasaray’a kaptırdı.

Sarı- lacivertliler, evinde kaybettiği 9 puanın ardından sosyal medyayı yangın yerine çevirdi.

İkinci sıraya düşmelerinin ardından İsmail Kartal taraftarların sert eleştirilerinin odağı oldu. Uyarıların ardından ise teknik direktörlük hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Son tarih 30 Haziran

Oyuncu tercihleri ile de eleştirilen tecrübeli teknik adamın takımı ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona eriyor.

Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada harekete geçerek İsmail Kartal'ın yerine bu sezon İtalyan devi ile 28 maçta; 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu istediklerini dile getirdi.

Ancak, geçtiğimiz günlerde Almanca dersleri almaya başladığı öne sürülen Mourinho’nun Bayern Münih’e daha yakın olduğu ve bu sebepten İsmail Kartal’ın yerine gelmesi çok düşük bir ihtimal.