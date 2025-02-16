Listede ismi olanlar dikkat! İşlem yapılmazsa paralar fona kaydedilecek

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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) geçtiğimiz günlerde, zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin yeni bir duyuru yayımlandı.

Yapılan duyuru kapsamında, Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince bankalar nezdinde bulunan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak 10 yıl içinde aranmayanlar, zaman aşımına uğrayacağı belirtildi.

Bu kapsamda, 2014 yılından bu yana bankalarda mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ait hesaplarda bulunan paraların işlem yapılmadığı taktirde fona gelir olarak kaydedilecek.

MAYIS AYININ SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİ!

Zaman aşımına uğrayan mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların listesi şubat ayı başından itibaren bankaların kendi internet sitelerinde ve konsolide edilmiş olarak da TMSF ile kuruluş birliklerinin internet sitelerinde (Türkiye Bankalar Birliği http://www.tbb.org.tr/tr ,Türkiye Katılım Bankaları Birliği http://www.tkbb.org.tr) mayıs ayının sonuna kadar yayımlanacak.

2014'ten itibaren hareket görmeyen hesaplara ait listeler, "http://www.tmsf.org.tr" ana sayfasında bulunan "Zamanaşımı Sorgusu" bölümünden, kuruluş birlikleri ve bankaların internet sitelerinden mayıs ayı sonuna kadar sorgulanabilecek.

Listede ismi bulunan hak sahiplerinin, hesaplarıyla ilgili işlem yapmak için haziran ayının 14'üne kadar ilgili banka şubeleri veya genel müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Belirtilen tarihe kadar işlem yapılmayan hesaplarda bulunan paralar ise, zaman aşımına uğraması nedeniyle Fona gelir olarak kaydedilecek.