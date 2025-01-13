Los Angeles yangını neden çıktı? İşte öncesi ve sonrası

Yağmur Dinç

ABD’nin California eyaletinde yer alan Los Angeles bölgesinde başlayan orman yangınları, altıncı gününde etkisini artırarak devam ediyor.

Kentin değişik bölgelerinde 7 Ocak'ta başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızla yayılan yangınlarda şimdiye kadar 24 kişi hayatını kaybetti.

Yangınlar Los Angeles'ı kasıp kavurmaya devam ederken, geride bıraktığı hasar, can kaybı, iş kesintileri ve diğer ekonomik etkileri dahil olmak üzere felaketin boyutu da netlik kazanıyor.

Mali bilançoyu kesin olarak hesaplamak için henüz çok erken olsa da bölgede devam eden yangınlar ABD tarihinin en maliyetli yangını olma yolunda ilerliyor.

Peki; Los Angeles yangını neden çıktı? İşte yangından öncesi ve sonrası...

LOS ANGELES NEDEN YANIYOR

Los Angeles bölgesinde başlayan yangınlar, henüz tamamen netleşmeyen sebeplerle ortaya çıktı.

Şu ana kadar herhangi bir yangının kasıtlı olarak çıkarıldığına dair kanıt bulunmadı. Ancak, rüzgar koşulları, kuru hava ve su kaynaklarının kısıtlı olması, yangınların hızla büyümesine neden oldu.

Bölge ve hava koşulları göz önüne alındığında, yangın uzmanları ilk akıllarına gelenin elektrik hatları olduğunu söyledi. Şiddetli rüzgarlar hatların birbirine çarpmasına ve aşırı sıcak erimiş metalden oluşan küçük topların dökülmesine neden olabilir.

Los Angeles İlçe Şerif Departmanı'nda kundakçıları soruşturan emekli dedektif Ed Nordskog, "Eğer zemin gerçekten kuruysa ve rüzgar esiyorsa yangın çıkar" dedi.

Ancak bu sadece olası senaryolardan biri. (NBC)

LOS ANGELES SON HALİ