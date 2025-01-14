Los Angeles yangınlarının ardından görülmüştü! Yangınlarda kullanılan pembe toz nedir, ne işe yarar?

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Los Angeles ve çevresinde çıkan 4 yangında toplamda 37 bin dönümden fazla alan küle döndü, en az 24 kişi öldüğü ve 23 kişi ise kayıp olduğu bilinen felaket dünya basınının gündeminde yer alıyor.

Söz konusu yangınların etkili olduğu bölgelerde yangın söndürme çalışmaları devam ederken uçaklardan yalnızca su değil yangın söndürmede etkili olan başka maddelerde atılıyor.

Yangınların nasıl çıktığı merak edilirken, alevleri söndürmek için uçaklardan pembe bir kimyasal püskürtülüyor. İtfaiye teşkilatları ise, püskürtülen bu pembe renkteki maddelerin orman yangınıyla mücadelede "paha biçilmez bir araç" olduğunu aktarıyor.

PEMBE TOZ NE İŞE YARIYOR?

Los Angelas’ta yaşana yangın felaketinde uçaklardan atılan pembe toz herkesin dikkatini çekmiş durumda. 8. gününde devam eden yangınlarla mücadelede kullanılan bu pembe tozun yangın yavaşlatıcı olduğu biliniyor.

Birçok noktada yollarda, çatılarda ve arabaların üzerinde görülebilen bu parlak kırmızı ve pembe tozlar, yaygın bir manzara haline dönüşmüş durumda. Uçaklardan atılan pembe toz, alevlerin çevresindeki bitki örtüsüne ve yanma riski taşıyan alanlara püskürtülerek yangının yayılmasını engelliyor.

Yangın yavaşlatıcı olarak bilinen bu tozun, "Perimeter" isimli bir şirket tarafından satılan ve ABD'de 1963'ten beri yangınlarla mücadelede kullanılan "Phos-Chek" isimli bir ürün. California Orman ve Yangından Koruma Departmanı'nın (CAL FIRE) kullandığı ve yangını yavaşlatıcı bir etkiye sahip olan bu ürün, dünya genelinde de kullanılıyor.

Phos-Chek'in tam formülü kamuya açık değil. Fakat şirketin önceki belgelerine göre, ürünün yüzde 80'i su, yüzde 14'ü gübre tipi tuzlar, yüzde 6'sı renklendiriciler ve korozyon önleyici maddelerden oluşuyor. ABD Orman Hizmetleri'ne göre, yangın yavaşlatıcı maddeler alevlerin yayılma hızını yavaşlatıyor, yakıtları soğutup kaplayarak yangını oksijenden mahrum bırakıyor ve inorganik tuzların yakıtların yanma şeklini değiştirmesiyle yanma hızını azaltıyor.