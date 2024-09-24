Maaşı 40 milyonu buluyor, dayanabilen çıkmıyor! Girenin en fazla 10 gün dayandığı o iş... Filmlere konu olan o deniz fenerine işçi dayanmıyor. Maaşının 40 milyonu bulduğu işe giren 10 günden fazla duramıyor.

Haber Merkezi

Fransa’nın kuzeybatısında yer alan Betonya bölgesinin açıklarındaki La Jument deniz fenerine işçi dayanmıyor.

Girenin 10 gün bile dayanamadığı deniz fenerinde maaş tutarı dudak uçuklatsa da çalışacak kişi bulmak neredeyse imkansız bir hal almış durumda.

Avrupa’nın en tehlikeli denizi olarak biline La Jumet denizinde bulunan fenerde çalışılması için maaş her ne kadar cazip görünse de işin zorluğu nedeniyle devamlı çalışabilecek kimse bulunamıyor.

MAAŞI 1.2 MİLYON DOLAR

Filmlere konu olan La Jument denizinde bulunan fırtınalarla çevrili olan ve 48 metre yüksekliğinde bir deniz fenerinde bekçi olarak çalışmak için 1.2 milyon dolar yani yaklaşık 40 milyon TL ödeniyor ancak maaş bile deniz fenerini cazip kılmıyor.

Kulağa oldukça basit geliyor olsa da deniz feneri bekçiliği, izole bir yaşam ve dev dalgalarla baş başa kalmayı gerektiriyor. Yemeklerin yalnızca ayda bir kez tekneyle getirildiği bu tehlikeli işe şimdiye kadar en uzun katlanabilen kişi yalnızca 9 gün deniz fenerinde durabilmesi de işin göründüğü kadar basit olmadığının kanıtları arasında yer alıyor.