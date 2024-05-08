Mahkemeyi kazanma duası! Dava kazanmak için hangi dualar okunur? Haksızlığa uğrayan ve adalet arayanlar için okunacak mahkeme duaları, davayı kazanma duaları, mahkemenin kolay geçmesi için dualar haberimizde.

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Adalet karşısında hakkını kazanmak için davaya girecek olanlar, bir yandan Allah'a dua ederek iyi sonuç almak ister.

Dua etmek, kişinin içsel huzur bulmasına ve yaşanan stresli süreçte Allah’a teslim olmasına yardımcı olur.

Bu zorlu süreçte, dua etmek, manevi destek ve güç almanın bir yolu olabilir.

Mahkemeye kazanmak için hangi dua okunur? Hayırlı sonuç almak için hangi sure okunur? Mahkemeye girerken hangi dualar okunur? İşte mahkemeyi kazanmak için dualar...

Mahkeme için okunacak dualar

Hasbiyallahu la ilahe illa hüve, aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül Arşil Azim.

"Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben O’na dayandım ve O, büyük Arş’ın Rabbi’dir."

Rabbenağfirli Ve Li Velidiyye Velilmü’minine Yevme Yekumül Hisab

“Ey Rabbimiz, beni, anne-babamı ve inananları, hesap günü bağışla.”

Rabbena atina fid-dünya haseneten ve fil-ahirati haseneten ve kına azabennar

“Ey Rabbimiz, bize dünya hayatında da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru.”

Mahkemeyi kazanmak için Esmaül Hüsna'nın gücünden faydalanmak isteyenler için önerilen dua, Enfal Suresi'nin 7. ayetidir:

“Yuhikku’l-hakka bi kelimatihi ve yaktaa dabiral’l-kafirin” [Enfal 8/7]

Allah, kelimeleriyle hakkı açığa çıkarır ve haksızların ipini keser.