Makineye 2 tane ondan atın, ütü yapmayı unutun… Ev işleri arasında belki de en yorucu hatta bunaltıcı olanı ütü yapmaktır. Çoğu zaman her hafta yıkanan çamaşırlarınızı ütülemek diğer tüm ev işlerini yapmaktan daha can sıkıcı olabilir. İşte, bu yöntem ütü derdine son verdirecek…

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Kime sorsak ev işleri arasında en çileli olanının ütü yapmak olduğunu söyler. Yıkanan çamaşırların kurutma işleminin ardından oluşan kırışıklıklar ne yazık ki ütülenmeden geçmediğinden çoğu kıyafet mutlaka ütü işleminden geçer.

Son zamanlarda kullanımı giderek artan kurutma makineleri her ne kadar kurutma süresini kısaltmış olsa da ütü için ne yazık ki herhangi bir katkı sağlamamaktadır.

Kurutma makinenize ekleyeceğiniz o şey ile kıyafetlerin kırışma sorununu ortadan kaldırarak adeta bir çileye dönüşen ütü derdinden de kurtulabilmeniz mümkün olabiliyor.

Ütü derdine son verdiren yöntem…

Kurutma makineleri her ne kadar hayat kurtarıcı bir görev üstlense de, içerisine atılan çamaşırların normalden daha kırışık çıkmasına neden olabiliyor. Kırışık çıkan çamaşırları da ütülemek ise oldukça büyük bir zaman kaybı ile karşı karşıya bırakıyor.

İşte, sizi bu ütü derdinde kurtaracak olan hem kolay hem de oldukça pratik olan doğal yöntem belli oldu. Kurutma makinenizin içerisine atacağınız 2 adet buz küpü ile ütü sorunundan kurtulabilirsiniz.

Kurutma makinesinin içerisine ekleyeceğiniz buz küpleri çamaşırıyla temas ederek buhar etkisi yaratmaktadır. Makineye buz küpleri sayesinde giysilerin kırışma problemi de en aza indirmiş olacak ve bu yöntem ile kurutma makinesinden çıkarttığınız kıyafetleriniz adeta ütülenmiş gibi çıktığına tanık olacaksınız.