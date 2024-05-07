Malakit taşı nedir, faydaları nelerdir? Malakit taşının özellikleri Malakit, birçok kişi tarafından hem dekoratif hem de metafizik özellikleri nedeniyle merak konusu olmaktadır. Peki, malakit taşı nedir, faydaları nelerdir? Malakit taşı ne işe yarar? İşte etkileri...

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Doğal taşlar, doğada oluşmuş ve insan müdahalesi olmadan elde edilen mineral veya mineral karışımlarından oluşan kayalık materyallerdir.

Genellikle jeolojik süreçler sonucunda oluşur ve geniş bir çeşitlilik gösterirler.

Koruyucu ve şifacı özellikleri ile öne çıkan malakit taşı, en popüler taşlar arasındadır.

Gösterişli yeşil rengi ile öne çıkan malakit, ülkemizde Karadeniz Bölgesi’nde yoğun olarak bulunmaktadır.

Neşe taşı olarak da bilinen malakit taşı, özellikleriyle dikkat çekmektedir.

Peki, malakit taşı nedir? Malakit taşı faydaları nelerdir? Malakit taşının özellikleri nelerdir? İşte etkileri...

Malakit taşı nedir

Malakit, yeşil renkte bir bakır karbonat mineralidir.

M.Ö. 400 senesinde Mısırlılar tarafından Süveyş madeninde bulunmuş ve çıkarılmış bir taş olarak bilinir.

Malakit hem estetik hem de spiritüel amaçlar için değerli bir taş olarak kabul edilir ve birçok kültürde ilgi çekici bir tarih ve mitolojiye sahiptir.

Özellikleri

Sertlik derecesi 3,5-4 derecedir.

Taşın üzerinde koyu yeşil çizgiler mevcuttur.

Sedefçilik, zanaat, sanat gibi alanlarda kullanımı yaygındır.

Malakit taşı ısıya dayanıklı değildir.

Dünyada malakit taşı açısından en zengin olan bölgeler; Avustralya, Meksika, Rusya, Kongo, Zambiya ve Gabon’dur.

Malakit taşı faydaları

Malakit taşı enerjiyi dengeler ve vücudun enerji akışını iyileştirir.

Malakit taşı kalp çakrasını güçlendirir ve kalp sağlığını destekler.

Duygusal dengeyi sağlar ve stresle başa çıkmaya yardımcı olur.

Malakit taşı zihinsel netliği artırır ve zihinsel odaklanmayı güçlendirir. Zihinsel karmaşıklıkları gidermeye ve net bir düşünce sürecine yardımcı olabilir.

Koruyucu bir kalkan oluşturarak kişinin enerjisini yükseltir.

Vücutta ağrı hissedilen bölgelerin üzerine malahit taşı konulduğunda ağrı hafifler.