Manchester City karşısında hat-trick yaptı! Viktor Gyökeres kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Hüseyin Topuz

Sporting Lizbon, Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde sahasında İngiliz devi Manchester City'i 4-1 mağlup etti.

Maça damgasını vuran isim ise Sporting Lizbon'un başarılı futbolcusu Viktor Gyökeres oldu. Gyökeres, City karşısında hat-trick yaparak takımını sırtladı.

Son 2 maçta 7 gol atarak dikkatleri üzerine çeken Viktor Gyökeres futbol dünyasını adeta sallıyor.

Maçın ardından Viktor Gyökeres hakkında aramalar hız kazandı. Peki kimdir Viktor Gyökeres? İşte kariyeri..

Viktor Gyökeres kimdir?

Viktor Gyökeres, 4 Haziran 1998'de İsveç'in Stockholm şehrinde doğmuş bir İsveçli futbolcudur.

Kariyerine İsveç'in IF Brommapojkarna takımında başlamış ve burada genç takımda oynadıktan sonra A takıma yükselmiştir. 2018 yılında İngiltere'nin Brighton & Hove Albion takımına transfer olmuştur.

Forvet mevkisinde görev yapan Gyökeres, güçlü fiziği ve golcülüğü ile tanınıyor. Brighton'daki kariyerinde çeşitli takımlara kiralık olarak gönderilen Gyökeres, FC St. Pauli ve Swansea City gibi kulüplerde forma giymiştir.

Son iki sezonundur Sporting Lizbon forması giyen Viktor Gyökeres gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekti.

Viktor Gyökeres bu sezon oynadığı 17 maçta 23 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.