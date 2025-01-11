Maria, Irma, Katrina; Kasırgalara bakın neden kadın isimleri veriliyor

Yağmur Dinç

Kasırga isimleri, hiç dikkatinizi çekti mi...

Florence, Maria, Katrina, Harvey, Irma ve Jose; Amerika kıtasında son yıllarda etkili olan kasırgalardan bazıları.

Öncelikle neden kasırgaların isimlendirildiğine değinelim:

Pasifik ve Atlas Okyanusu'nda her yıl onlarca kasırga görülüyor. Büyüklü küçüklü tüm kasırgalar istatistiklerinin daha kolay tutulabilmesi için tek tek isimlendiriliyor.

Peki; kasırgalara kadın isimlerinin verilmesinin sebebi neydi?

İşte bu soruyu, sizler için araştırdık.

KASIRGALARIN İSİMLENDİRİLMESİ

1900’lü yılların başlarında çalışan meteorologlar genellikle erkek olduğu ve sevgililerinin isimlerini kasırgalara verdikleri için tüm kasırga isimleri kadın isimleriyle anılmaya başladı.

1940'ların sonlarında ve 1950'lerde ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, fırtınaları adlandırmak için yalnızca kadın isimlerini kullanmaya başladı.

Bu uygulama, kasırgaları tanımlamayı ve halkla iletişimi kolaylaştırmak için geliştirildi.

Şimdilerde ise kadın erkek isimleri sırayla verilse de, tarihe kazınan en büyük kasırgalar hep kadın isimlerine denk gelmişti. Bu nedenle, daha çok anımsandı.