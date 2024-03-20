Marka logolarındaki "R"(®) işareti ne demek? İşte anlamı Starbucks, WWF, Coca Cola, Nike, Mc Donald's ve daha birçok dünyada ünlü markanın logosunda bulunan yuvarlak içindeki "R" harfi, bakın ne anlama geliyor.

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Marka logosu, bir markayı diğerlerinden ayıran temel görsel öğedir. İyi tasarlanmış bir logo, markanın benzersizliğini ve kimliğini yansıtır.

İsim ve logo, tanınabilirlik sağlar ve markanın mesajını iletmeye yardımcı olur.

Kaliteli ve profesyonel bir logo, markanın güvenilirliğini ve itibarını yansıtır. Bu nedenle her marka özgün bir şey ortaya koymaya çalışır.

Peki, markalardaki yuvarlak içinde bulunan "R" harfi hiç dikkatinizi çekti mi?

Dünyaca ünlü birçok markanın logosunda küçük bir (®) işareti yer almaktadır.

İşte sebebi...

"R" harfinin anlamı

Marka logolarında bulunan yuvarlak içindeki "R" harfi, genellikle bir markanın tescilli markasını temsil eder.

"R" harfi, "Registered Trademark" ifadesinin baş harfi olarak kullanılır. Bu, markanın resmi olarak tescillendiğini ve yasal koruma altında olduğunu belirtir.

Bir marka tescillendiğinde, bu markanın belirli bir ürün veya hizmetle ilişkilendirilmiş olduğu ve kullanımının yasal olarak korunduğu anlamına gelir. Bu da başka firmaların aynı veya benzer markayı kullanmasını engelleyerek, markanın benzersizliğini ve tanınırlığını korur.