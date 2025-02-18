Market alışverişi yapanlar dikkat: Bu mesajı yazan 500 TL alıyor

Haber Merkezi

Halkbank, müşterilerine özel avantajlar sunmaya devam ediyor.

Paraf Kart kullanıcıları, Şubat ayında yapacakları market alışverişlerinden 500 TL’ye kadar ParafPara kazanma fırsatı yakalayacak.

Gıda, temizlik ve kişisel bakım gibi temel ihtiyaçlara harcanan bütçeyi hafifletmeyi amaçlayan kampanya, Paraf Kart sahiplerine ekonomik bir alışveriş deneyimi sunuyor.

İşte detaylar ve katılım şartları…

500 TL PARAFPARA KAMPANYA DETAYLARI

1 – 21 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, market harcamalarınızdan 500 TL’ye kadar ParafPara kazanabilirsiniz.

Kampanyaya katılmak oldukça kolay! Paraf Mobil veya Halkbank Mobil uygulamasından “HEMEN KATIL” butonuna tıklayarak ya da MARKET yazıp 3404’e SMS göndererek fırsattan yararlanabilirsiniz.

İlk 1.000 TL ve üzeri market alışverişinizden sonra, yapacağınız her 1.000 TL ve üzeri harcamada 50 TL ParafPara kazanabilirsiniz. Toplamda 500 TL’ye kadar ParafPara kazanabilirsiniz.

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