Market raflarında yer alan ürünler için yeni dönem: ‘insan tüketimine uygun değil’ etiketi geliyor!

Haber Merkezi

ABD’nin Teksas eyaletinin yerel meclisinden onaylanan yeni yasa tasarısı dünya gündeminde büyük bir yankı uyandırdı.

Söz konusu yasa tasarısı kapsamında pekçok kişinin favori atıştırmalıkların ambalajlarında ‘insan tüketimine uygun değildir' uyarısı yer alacak.

Yerel meclisin onaylanmasının ardından Vali onayına kalan yeni tasarısının sebebi ise tartışmalı gıda katkı maddelerinin olduğu belirtildi.

Tasarı kapsamında; Nacho Doritos, Little Bites Chocolate Chip Muffins, Skittles, M&Ms ve Sour Patch Kids Watermelon gibi ürünlerin de bulunduğu çok sayıda gıda maddesinin ambalajına uyarı etiketi konmasını zorunlu hale getirebilecek.

HALKI BİLGİNEDİRME AMAÇLANIYOR!

Bloomberg'da yer alan habere göre dünya gündeminde büyük bir yankıya neden olan Teksas'taki bu yasa tasarısı, ABD'de yasal olan ancak Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok yerde yasaklanan maddelere karşı halkı bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Yerel meclisten geçen tasarının son onayı için Vali Greg Abbott'un imzası gerekiyor. Abbott'un karar vermesi için ise 20 günden az süresi kaldığı da belirtiliyor.