Market raflarından kalkıyor! Ünlü sosis markası ‘tüketmeyin’ çağrısıyla toplatılıyor

Haber Merkezi

ABD merkezli Morrisons marketlerinde satışı gerçekleştirilen Morrisons marka sosisler hakkında toplatılma kararı alındı.

Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından yapılan denetimler sonucunda sosislerde küçük plastik parçalar bulunmasından dolayı ürünler ülke genelinde geri çağrıldı.

400 gramlık paketlerde satışı yapılan ve son kullanım tarihi 1 Mayıs 2025 olan ürünlerin tüketilmemesi gerektiği konusunda uyarılar yapıldı.

HEMEN İADE EDİN

Ürünlerinde plastik parçalara rastlanılan marka tarafından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Şirket, söz konusu ürünü satın alan müşterilere, "Lütfen bu ürünü tüketmeyin ve en yakın Morrisons mağazasına götürerek tam para iadesi alın. Fiş ibrazı gerekmemektedir" uyarısında bulundu.

Ayrıca Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından, ürün için 'yenilmesi güvenli olmayan' ibaresi kullandı.