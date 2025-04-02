Market zinciri online mağazasını kapatıyor! Onlarca çalışan işsiz kalacak

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2021 yılında Almanya’da faaliyete geçen ucuz gıda marketler zinciri Aldi Nord ve Aldi Süd, dünya çapında faaliyet gösteren online marketler arasında yer alıyordu.

Ancak yaşanan yüksek maliyetler ve düşük karlılık nedeniyle bu yılın sonun online mağazasını kapatma kararı aldı.

Onlarca kişinin çalıştığı online mağazanın kapatılmasıyla birlikte tahmini olarak 80 kişinin işsiz kalacağı belirtildi.

Özellikle gıda dışı ürünlerde hizmet veren e-ticaret platformu, beklenen başarıyı sağlayamaması üzerine aldığı kapanma kararı ile sektörde büyük bir yankıya neden oldu.

ANA İŞE ODAKLANILACAK

Şirket tarafından yapılan açıklama dikkat çekti. Açıklamada, "Discount’un mucidi olarak, bilerek ve isteyerek ana işimize odaklanma kararı aldık" denildi. Şirket, bu kararın, asıl işlerine daha fazla odaklanmalarını sağlayacağına inanıyor.

Artı 49'da yer alan habere göre, Aldi’ye ait olan online platformda, alet edevat, küçük ev eşyaları ve elektronik ürünler gibi geniş bir yelpazede ürünler satılıyordu.

Ancak Amazon ve Temu gibi büyük rakiplerle rekabet etmek giderek daha zor hale gelmiş ve 2023 yılında sadece bu projeden 4,8 milyon euro zarar edildiği bildirilmişti.

Aldi Süd’ün bazı bölgelerde test ettiği “Mein Aldi” isimli gıda teslimat servisi hakkında yapılan açıklamada ise, gıda teslimat servisinin bu kapanmadan etkilenmeyeceğini ve faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.