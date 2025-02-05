Marketlerde yeni dönem başlıyor! 10 Şubat’tan itibaren bu ürünler satılacak

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Avrupa Birliği, gıda sektöründe yeni bir döneme giriyor!

AB Komisyonu tarafından yayımlanan yönetmelik ile ultraviyole (UV) işleme tabi tutulmuş un kurdu larvasının (Tenebrio molitor) yeni bir gıda olarak piyasaya sürülmesine onay verildi.

Bu karar, AB Resmi Gazetesi’nde yayınlandı ve 10 Şubat’tan itibaren bu ürünlerin satışına izin verildi.

Ultraviole işleme tabi tutulan un kurdu larvası, gıda ürünlerinde kullanılmak üzere AB’nin yeni gıda listesine eklendi.

ÜRÜNLERİN İÇERİĞİNDE KULLANILABİLECEK

Ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir, süt ürünleri ve reçeller gibi pek çok gıda, bundan böyle UV işleme görmüş un kurdu larvası tozu içerebilecek.

Bu yeni düzenlemeye göre, Fransız Nutri Earth şirketi, beş yıl boyunca bu gıda ürünlerini piyasaya sürebilecek.

Ancak, satışa sunulan her ürünün etiketinde, içeriğinde ultraviyole işleme tabi tutulmuş un kurdu larvası bulunduğu ve alerjik reaksiyonlara yol açabileceği uyarısının açıkça belirtilmesi gerekecek.

GEÇTİĞİMİZ YILLARDA GÜVENİLİR BULUNMUŞTU

2023 yılında Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), ultraviole işlem görmüş un kurdu larvasının güvenli olduğunu belirlemişti.

EFSA, uygun koşullar altında ve belirli kullanım seviyelerinde, bu larva tozunun gıda ürünlerinde kullanılmasının sakınca oluşturmayacağını açıklamıştı.

AB daha önce de bazı böceklerin gıda ürünlerinde kullanılmasına onay vermişti. Bunlar arasında, dondurulmuş, kurutulmuş ya da toz haline getirilmiş un kurdu larvası, çekirge ve cırcır böceği gibi böcekler yer alıyor.