Marmara’dan girecek, Akdeniz’den çıkacak! Hazır olun; tarih yaklaşıyor… Türkiye'ye erken gelen yaz yerini bambaşka bir olaya bırakacak. Meteoroloji uzmanları tarih vererek uyardı. Resmen Marmara'dan giriş yapacak, Akdeniz'de son bulacak.

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Türkiye'de erken gelen yaz mevsimi, bizi bambaşka bir olayla karşılıyor.

Her yıl alışık olduğumuz sıcak hava ve güneşli günler yerini farklı bir hava olayına bırakacak. Marmara, Ege, Akdeniz hazır olsun.

Meteoroloji uzmanları bu konuda tarih vererek uyarıda bulundu.

O tarihte giriş yapacak

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, X hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'ye yağışların giriş yapacağını duyurdu.

Paylaşımında "Perşembe Marmaradan yağış giriyor. Yağışla birlikte sıcaklıklar 7-9 derece düşecek. Hafta sonu Cumartesi sıcaklığın düşmesiyle birlikte oluşacak gök gürültülü sağanak yağışlar Ege Marmara ve batı Akdeniz bölgesinde risk oluşturabilir." ifadelerine yer verdi.