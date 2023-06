MasterChef yeni jüri Ömür Akkor kimdir? Ömür Akkor biyografisi ve kitapları MasterChef All Star'da bu haftaki konuk jüri üyesi Ömür Akkor oldu. İzleyiciler arama motorlarında yeni jüri Ömür Akkor'un hayatına dair detayları araştırmaya başladı. Peki Ömür Akkor kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Ömür Akkor biyografisi ve yazdığı kitaplar...

Acun Medya imzalı TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye, yeni formatıyla heyecan yaratmaya devam ediyor.

Bu sezon eski yarışmacıların yer aldığı programda, bu hafta 2020 sezonunda yer alan yarışmacılar mücadele ediyor.

Geçtiğimiz sezonlarda jüri koltuğunda görmeye alıştığımız Somer Sivrioğlu'nun ekranlarda yer alamaması sebebiyle konuk jüriler geliyor.

Bu hafta MasterChef All Star'da konuk jüri Ömür Akkor oldu. Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'ya eşlik edecek.

Dün akşam yayınlanan bölümde yer alan Ömür Akkor'un hayatı, restoranı ve kitapları izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Peki MasterChef yeni jüri Ömür Akkor kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte biyografisi ve kitapları...

Ömür Akkor kimdir

1975 yılında Kilis’te dünyaya gelen Ömür Akkor, Uludağ Üniversitesi’nde İktisat bölümünden mezun oldu. 5 yıl boyunca Bursa’nın ilçe ve köylerinde yemekleri kayıt altına aldı.

400 yıllık yemekleri hayata geçiren Ömür Akkor, son 25 yılda Türkiye mutfağı üzerinde çalışmalar yapmak için il il gezdi. Yemek üzerine yayınlanmış 28 kitabı bulunuyor.

2012, 2015, 2016 yıllarında yazdığı kitaplar Gourmand Cookbook Awards tarafından farklı kategorilerde ''best in the world'' (dünyanın en iyisi) seçildi.

Kitapları

· 2021 Zennup 1844

· 2021 Türkiye Gastronomi Atlası

· 2021 The Zennup Cookbook

· 2022 Balıkesir Gastronomi Atlası

· 2022 Erken Dönem İslam Mutfak Sanatı ve Kültürü