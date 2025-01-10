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MasterChet’te ilk finalist kim oldu? 9 Ocak Perşembe günü kazanan kim oldu?

MasterChet’te ilk finalist kim oldu? 9 Ocak Perşembe günü kazanan kim oldu? MasterChef’in final haftasında kıyasıya mücadeleler devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde büyük finalin ilk ismi belli oldu. Final yolunda heyecanlı karşılaşmalar soluksuz devam ederken finale gitmeye hak kazanan ilk isim netleşti. Peki, MasterChet’te ilk finalist kim oldu?