MasterChet’te ilk finalist kim oldu? 9 Ocak Perşembe günü kazanan kim oldu?

MasterChef’te finale giderek yaklaşıldığı günlerde heyecan katlanarak artıyor. Mutfağın en iyilerinin belirlendiği yarışmada finale çıkacak isimler merak ediliyor.
Final haftasında Onur, Kerem, Semih ve Eda arasındaki kıyasıya rekabet giderek artarken 9 Ocak Perşembe günün yayınlanan bölümde ilk finalist belli oldu.
Aldığı 85 puanla final biletini almaya hak kazanan ismin kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, MasterChet’te ilk finalist kim oldu?
MASTERCHET’TE İLK FİNALİST KİM OLDU?
Masterchef Türkiye’nin 9 Ocak Perşembe günü yayınlanan bölümünde Eda, Kerem, Onur ve Semih arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı.
Şeflerin verdiği puanlar sonrasında son 2 aday Onur ve Kerem oldu. Gecenin sonunda şeflerden aldığı 85 puanla Onur, Masterchef'te ilk finalist isim olmayı başardı.