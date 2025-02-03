MEB ortak sınav tarihleri 2025: 2. dönem 1. yazılı ne zaman yapılacak?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilk kez 2023-2024 eğitim-öğretim yılında uygulanmaya başlanan ortak sınavların ikinci dönemin başlamasıyla ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz yıl yalnızca 6 ve 9. sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen ortak sınavlar, bu yıl 7. ve 10. sınıfları da kapsayacak.

Sınavlar, öğrencilerin temel derslerdeki başarılarını değerlendirmek amacıyla; 6. ve 7. sınıflarda Türkçe ve matematik, 9. ve 10. sınıflarda ise Türk dili ve edebiyatı ile matematik derslerinden yapılacak. Peki, 2. dönem 1. yazılı ne zaman yapılacak?

MEB 2. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan takvime göre 2. dönem 1. ortak sınavları Mart ayının sonunda başlayacak. Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ortak sınav tarihlerini şu şekilde belirledi:

2. dönem 1. sınavlar: 17-28 Mart 2025,

2. dönem 2. sınavlar: 26 Mayıs-13 Haziran 2025.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 2. dönem 1. yazılı sınavları

6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

6. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı,

7. sınıf Türkçe dersi için 27 Mart 2025 Perşembe,

7. sınıf matematik dersi için 28 Mart 2025 Cuma,

9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi için 24 Mart 2025 Pazartesi,

9. sınıf matematik dersi için 25 Mart 2025 Salı.