MEB’den öğrencilere müjde: Artık haftada 1 gün ders olmayacak... Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan müfredat değişikliğinin ilki duyuruldu. Öğrenciler bu habere sevinecek. Haftada bir gün okullarda ders işlenmeyecek.

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat değişikliği vatandaşlar arasında büyük bir merakla bekleniyordu.

Sonunda beklenen açıklama geldi ve Bakan Yusuf Tekin, eğitimde yeni bir uygulamayı duyurdu.

Bakan Tekin, öğrencilerin kendilerini geliştirebilmesi için sosyal faaliyetlere daha fazla önem verilmesi gerektiğini vurguladı.

Bu doğrultuda yapılan müfredat değişikliğiyle birlikte okullarda haftanın bir günü oyun günü yapılacağını duyurdu.

Ancak veliler arasında bu yeni uygulamayla ilgili birçok soru işareti var. İşte merak edilen detaylar…

Haftada 1 gün oyun günü olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitimde heyecan verici bir değişikliği duyurarak okullarda haftanın bir günü oyun günü uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Haftanın bir günü, dersler yerine oyunlar, grup etkinlikleri ve sosyal faaliyetlerle dolu olacak. Bu gün boyunca hiçbir ders işlenmeyecek.

Oyun günü sayesinde öğrencilerin okulu daha çok sevmesi ve kişisel gelişimlerini tamamlamaları hedefleniyor.

Devamsızlık yoklaması alınacak

Haftanın bir günü, dersler yerine oyun ve sosyal faaliyetler için ayrılacak. Ancak bu özel günlerin ders olmaması, öğrencilerin tatil yapabilecekleri anlamına gelmiyor.

Devamsızlık yoklaması bu günlerde de alınacak. Yani öğrenciler, bu sosyal etkinliklere katılmak durumunda olacaklar.