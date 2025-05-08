Meclis'e sunuldu... Kabul edilirse o meslek grubuna Yeşil Pasaport hakkı geliyor

Hüseyin Topuz

Yurt dışına gitmek isteyen vatandaşların vize taleplerinin reddedilmesi ve randevu almanın zorlaşması, yeşil pasaporta olan ilgi arttı.

Bilindiği üzere çeşitli meslek gruplarının yeşil pasaport alabilmesi için geçtiğimiz aylarda bir yasa teklifi hazırlandı.

Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere yönelik hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Bu mesleğe sahip kişilerin en az 10 yıl boyunca mesleğini icra ettiğini ispatlaması halinde hususi damgalı başka bir deyişle memurlara ve ihracatçılara verilen yeşil pasaportu almasına yönelik kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu.

Kanun teklifiyle birlikte, 10 yıl süreyle fiilen görev yapmış olan serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlere hususi damgalı pasaport verilmesi planlanıyor.

İçişleri Komisyonu'na gönderilen teklifin görüşülüp, karara bağlanması bekleniyor.