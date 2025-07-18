Memur maaş farkları yattı mı? Memur maaş farkları ne kadar, ne zaman ödenecek?

Haziran ayı enflasyon verilerinin kesinleşmesinin ardından memur maaşlarına yapılacak olan zam oranı da netleşti.

Böylece yılın ikinci zammıyla birlikte memur ve memur emeklisinin alacağı nihai zam oranı 15,57 olarak ortaya çıktı.

Zam oranının netleşmesinin ardından temmuz ayının 14 günlük zam farkını henüz almayan kamu görevlileri memur maaşı farklarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Peki, memur maaş farkları ne zaman ödenecek?

MEMUR MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Memur ve emekli memur maaş farkları henüz yatırılmadı. Memur ve memur emeklilerine yönelik maaş işlemleri, her ayın 15’inden itibaren yürütülüyor. Bu kapsamda öğretmen, polis, doktor, hemşire gibi kamu görevlilerinin de dahil olduğu memur statüsündeki çalışanlara, 1-15 Temmuz dönemine ait 14 günlük maaş farkı ödemesi yapılacak.

Söz konusu farkların, Bakanlık tarafından duyurulacak bir ödeme takvimi doğrultusunda belirlenen tarihte yatırılması bekleniyor.

MEMUR MAAŞ FARKI NE KADAR?

43 bin 726 lira maaş alan bir memura, temmuz ayında yapılan yüzde 15,57 oranındaki artış sonrası, 14 günlük maaş farkı yaklaşık 3.162,60 lira olarak hesaplanıyor. Bu hesaplamada, zamlı maaş 50 bin 503 liraya yükselirken, aradaki fark 6.777,03 lira oldu.