Memurluğu bıraktı, üretime başladı! Şimdi yurt dışından sipariş yağıyor…

Haber Merkezi

Uzun yıllar kamu sektöründe çalışan Omid ve Fikir, Ağustos 2024’te ezber bozan bir kararla memurluğu bırakıp turşu üretimine yöneldi.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan ve dört dilde yeminli tercümanlık yapan Omid ile Ticaret Bakanlığı’nda gümrük muhafaza memuru olarak görev yapan sınıf arkadaşı Fikir, hayallerinin peşinden gitmek için Bilecik’in Küplü köyünde üretime başladı.

Küçük bir köyden büyük hedeflere ilerleyen girişimciler, 447 nüfuslu Küplü’de, bir binanın bodrum katında 60 metrekarelik tesis kurarak turşu üretimine başladı.

Antalya’dan getirilen havuç, patlıcan, biber ve sarımsak gibi sebzeleri işleyerek, hardal tohumu ekleyip lezzetli turşulara dönüştürüyorlar.

YURT DIŞI PAZARINA AÇILIYOR

AA’da yer alan habere göre; Haftada 1500 ila 2000 kavanoz turşu üreten ikili, ürettikleri el emeği turşuları İstanbul, Ankara ve birçok şehirdeki yöresel ürün marketlerine ulaştırıyor.

Girişimciler, ABD, Kanada ve Almanya’ya numuneler göndererek ihracata hazırlanıyor.

Mehmet Fikir, hardal tohumunun Türkiye’de turşu yapımında yaygın kullanılmadığını ancak ABD, Almanya, Orta Asya ve Orta Doğu mutfağında önemli bir yere sahip olduğunu belirtiyor.

Doğal fermantasyon süreci sayesinde katkı maddesi kullanmadan uzun ömürlü turşular ürettiklerini vurgulayan Fikir, sağlıklı ve doğal gıdalara artan ilgiyi karşılamak için yeni ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini dile getiriyor.

Gelecekte ürün yelpazesini genişletmeyi planladıklarını dile getiren Fikir, “Bu ihtiyaca cevap vermek için ürünlerimizi çeşitlendirmeyi planlıyoruz. Mevsiminde toplanan sebzelerle üretim yapıyoruz. Ürün yelpazesini genişletmeyi hedefliyoruz. Hardal tohumuyla fermente edilen turşularımızı farklı sebzelerle çeşitlendirmek istiyoruz” dedi.