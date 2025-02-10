Mercedes'ten Şubat 2025 kampanyası! 5 milyon TL kredi imkanı; İşte o modeller...

Yağmur Uçar

Mercedes-Benz Otomotiv ve Finansal Hizmetler, Şubat ayında yeni otomobil alımlarında geçerli avantajlı finansman seçenekleri sunuyor.

Kurumsal müşteriler, E-Serisi Sedan modellerinde 5.000.000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyor ve 36 ay vadeye kadar %3,25 faiz fırsatından yararlanabiliyor.

Ayrıca, EQE 280 modelinde de araç fiyatının tamamına kadar kredi imkanı ve 36 ay vadede %3,25 faiz oranı sağlanıyor.

28 ŞUBAT'A KADAR GEÇERLİ

Tüm müşteriler için C200 4MATIC Sedan modeline özel fiyat avantajları da sunuluyor. Mercedes-Benz Kasko tercih edildiğinde, kurumsal müşteriler 3.500.000 TL’ye kadar kredi alabiliyor ve 36 ay vadede %3,20 faiz oranı ile ödeme yapabiliyor.

EQS 450 modelinde de kurumsal müşterilere satış fiyatının tamamına kadar kredi fırsatı ve 36 ay vadede %3,25 faiz oranı sunuluyor.

Bunun yanı sıra A 200 ve GLB 200 modellerinde de kredi imkanı ve avantajlı faiz oranları yer alıyor.

*Bu kampanyalar, 28 Şubat 2025 tarihine kadar geçerli olup, Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş. piyasa koşullarına göre faiz oranlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.