Mesai saatleri değişti! Valilik paylaştı: Ramazan boyunca böyle olacak

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Bolu Valiliği tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanları sevindirecek yeni bir düzenlemeye gidildi.

Valilik tarafından yapılan açıklama kapsamında Bolu’da yer alan kamu kurum ve kuruluşlarında Ramazan boyunca sabah mesai 08.30 başlayacak ve 17.00’da sona erecek.

Çalışanların yüzünü güldüren söz konusu düzenleme 3 Mart- 29 Mart tarihleri arasında uygulanacak.

SATTLER DEĞİŞTİ!

Bolu Valiliği tarafından mesai saatlerin değişmesi uygulaması hakkında yapılan açıklama mesai başlangıcı öğle arası ve mesai bitiş saatine dair detaylar paylaşıldı.

Yapılan açıklamada, "Bolu genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında 3 Mart 2025 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 28 Mart 2025 tarihine kadar mesai saatleri değişti. Yapılan değişikliği göre sabah 08.30 ile 12.30 öğlen arası 12.30 ile 13.00 arası, öğleden sonra ise 13.00 ile 17.00 saatleri arasında açık olacak" ifadeleri kullanıldı.