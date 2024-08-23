Mesai saatleri düşecek mi, kaç saat olacak? Kamu ve özel sektör çalışma saatleri 2024! ; İş Kanunu'nda yapılacak birtakım değişikliklerle mesai saatlerinin düşürülmesi ve esnek çalışma modellerinin hayata geçirilmesi planlanıyor. Peki, mesai kaç saat olacak? Mesai saatleri düşecek mi? İşte detaylar...

Editör: Yağmur Dinç

Milyonları ilgilendiren gelişme, masada...

Kamu ve özel sektörü kapsayacak olan "mesai saatlerinin düşürülmesi" için hazırlıklar başladı.

Çeşitli Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlayan esnek çalışma saatleri uygulamasının ardından gözler şimdi Türkiye'ye çevrildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışma saatleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, düzenlemelerin hayata geçirilmesi için adımlar atılacağını belirtti.

Peki; Çalışma saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak? Detaylar...

MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI

İş Kanunu’na göre kamuda çalışma süresi haftalık 40 saat, özel sektörde ise 45 saat.

Yeni düzenleme ile kamuda 35 saat, özel sektörde ise 40 saate düşürülmesinin planlandığı iddia edildi.

Aynı zamanda esnek ve uzaktan çalışma modelleri de gündemde.

2024-2026 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2024'ün 3'ncü çeyreğinde detayların netleşmesi bekleniyor.