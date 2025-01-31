Meşhur pideci de listede! Bakanlık içinden çıkanları açıkladı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yeni eklemeler yaparak, bu ürünlerin sayısını 963'e çıkardı.

Bakanlık, güncel listeyi "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde yayınlamaya devam ediyor.

Yapılan yeni güncellemeyle birlikte, gıda sektöründeki sahtecilik ve taklit ürünlere karşı duyarlılık artarken, tüketicilerin doğru bilgiye erişmesi sağlanıyor.

Bakanlığın 29 Ocak 2025 tarihli güncellenmiş listesinde, ünlü pideciyi ifşa etti.

SAKATAT VE KANATLI ETİ ÇIKTI

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki "Bideci Tugay" adlı bir restoranın, pide harcında kanatlı eti ve sakatat kullandığı tespit edildi.

Bu durum, gıda güvenliği konusunda önemli bir ihlal olarak kayıtlara geçti.