Haber Merkezi

19 Mart 2025 Çarşamba günü Metro İstanbul’dan yapılan duyurunun ardından M1 ve M2 metrosu seferlerinde bazı duraklar kullanım dışı bırakılmıştı.

İstanbul Valiliği kararıyla kapatılan istasyonlar arasında, M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro hattı Emniyet-Fatih istasyonu (tüm giriş ve çıkışlar) ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro hattı Taksim istasyonu (tüm giriş çıkışlar) ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı yer aldı.

20 Mart itibariyle toplu taşıma kullanan milyonlarca vatandaş Taksim metrosunun açılıp açılmadığı yönündeki araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, Metro seferleri normale döndü mü? 20 Mart Taksim metrosu çalışıyor mu?

TAKSİM METROSU AÇILDI MI?

İstanbul Valiliği kararıyla işletmeye kapatılan Taksim metrosunu kullanmak isteyen vatandaşlar 20 Mart Perşembe günü itibariyle metro istasyonunun hizmete açılıp açılmadığını araştırıyor.

Ancak yapılan duyuru kapsamında Taksim metrosunda seferler ikinci bir duyuruya kadar askıya alındı. Bu nedenle 20 Mart Perşembe günü de Taksim metrosu ulaşıma kapalı olacak.