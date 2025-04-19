Mevduat faizleri güncellendi: İşte 1 milyon TL'nin güncel getirisi

Yağmur Uçar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gerçekleştirdiği Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya çıkardı.

Bu karar sonrası finansal piyasalarda gözler yeniden mevduat faizi oranlarına çevrildi. Yatırımcılar, hangi bankanın ne kadar faiz sunduğunu araştırmaya koyuldu.

Özellikle 1 milyon TL'nin 32 günlük faiz sonunda ne kadar kazandıracağı merak edildi.

İşte güncel faiz oranları ve kazançları...

ING- Turuncu Hesap

%47 Faiz Oranı

35.024,66 TL Net Kazanç

1.035.024,66 Vade Sonu Tutar

DenizBank -Kaptan Hesap

%49 Faiz Oranı

36.515,07 TL Net Kazanç

1.036.515,07 TL Vade Sonu Tutar

HSBC - Modern Hesap

%49 Faiz Oranı

36.515,07 TL Net Kazanç

1.036.515,07 TL Vade Sonu Tutar

QNB - Kazandıran Günlük Hesap

%48,5 Faiz Oranı

36.142,47 TL Net Kazanç

1.036.142,47 TL Vade Sonu Tutar

Akbank - Vadeli Hesap TL

%47,5 Faiz Oranı

35.397,26 TL Net Kazanç

1.035.397,26 TL Vade Sonu Tutar