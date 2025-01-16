Meyvelere bu gözle bakın, pestisit olup olmadığını anlayın...

Yağmur Dinç

Pestisit, tarım ürünlerini korumak amacıyla kullanılan kimyasal maddelerin genel adıdır.

Bu maddeler, bitkileri zararlı organizmalardan (böcekler, yabani otlar, mantarlar, kemirgenler gibi) korumak veya bu zararlıları kontrol altına almak için kullanılır.

Son günlerde ülkemizde de pestisit kalıntısı konusunda endişeler yaşanıyor. Bu kapsamda vatandaşlar, meyve ve sebze seçerken daha dikkatli olmaya özen gösteriyor.

Meyvelerde pestisit kalıntısı olup olmadığını dışarıdan çıplak gözle anlamak için bazı ipuçları var.

Peki; pestisit nasıl anlaşılır? İşte bilmeniz gerekenler...

PARLAKLIĞA DİKKAT

Meyveler aşırı parlak ve cilalı görünüyorsa, yüzeylerinde pestisit, koruyucu mum veya başka kimyasal kaplamalar olabilir.

Doğal olanlar genellikle daha mat bir görünüme sahiptir.

KUSURSUZLUK

Meyvelerin yüzeyinde hiçbir kusur, leke veya küçük böcek ısırığı izleri yoksa, yoğun pestisit kullanılmış olabilir.

Doğal ürünlerde küçük lekeler veya şekil bozuklukları olması normaldir.

KOKLAYIN

Doğal meyveler genellikle belirgin bir kokuya sahiptir. Kimyasal işleme maruz kalanlar daha az koku yayabilir.

MEVSİM

Mevsiminde olmayan bir meyve, büyük olasılıkla seralarda yetiştirilmiş veya uzun süreli koruma için yoğun kimyasal işleme tabi tutulmuştur.