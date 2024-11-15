Mike Tyson kariyeri boyunca kaç maç kazandı? İşte, Mike Tyson'ın kariyeri...

Hüseyin Topuz

Eski ağır sıklet boks şampiyonu Mike Tyson ile YouTuber Jake Paul arasındaki karşılaşma için geri sayım başladı.

Mike Tyson ile Jake Paul'ün karşılaşacağı profesyonel ağır sıklet boks müsabakası Cumartesi gecesi TSİ 04.00'te başlayacak.

Sporseverlerin merakla beklediği karşılaşma Teksas eyaletine bağlı Arlington şehrindeki 80 bin kişilik AT&T Stadı'nda gerçekleştirilecek.

İki isim arasında aramalar hız kazanırken boks tutkunları Mike Tyson'ın kariyeri boyunca kaç maç kazandığını öğrenmek için aramalarına hız verdi.

Peki, Mike Tyson kariyeri boyunca kaç maç kazanmıştır? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Mike Tyson aktif kariyeri boyunca ringdeki agresif tarzıyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelmiştir.

Kariyerinde 44'ü nakavt olmak üzere 50 galibiyet ve 6 yenilgisi bulunan 58 yaşındaki Mike Tyson tarihin en iyi boksörleri arasında gösteriliyor.