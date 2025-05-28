Milli Emlak’tan yatırımlık fırsatı duyurdu! 70 bin lirası olan arsa sahibi oluyor

Haber Merkezi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, devlete ait taşınmazları satışa sunmaya devam ediyor.

Türkiye genelinde pek çok lokasyonda dar gelirli vatandaşlara yatırım yapma imkanı sağlayan Milli Emlak bu kez Ankara’nın Polatlı ilçesinde uygun fiyatlı arsa ve tarla satışına hazırlanıyor.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilirken fiyatları dikkat çekti. İşte, fiyatlar…

70 BİN TL’YE TARLA 84 BİN TL’YE ARSA

Ankara Polatlı’da yer alan ve toplamda 373,34 metrekare büyüklüğünde olan arsa 84 bin TL’lik tahmini bedelle alıcılarını bekliyor. 19 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00’da başlayacak olan ihalenin ise 25 bin 200 TL geçici teminat bedeli ile alıcılarını bekliyor.

Uygun fiyatıyla dikkat çeken bu arsa satışının özellikle yatırım yapmak isteyen dar gelirli vatandaşlar için dikkat çekiyor.

Yine Ankara’nın Polatlı ilçesinde yer alan toplamda 571,34 metrekare büyüklüğünde olan tarla 70 bin TL’lik tahmini bedelle alıcılarını bekliyor. Tıpkı arsa satışı gibi 19 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00’da gerçekleşecek olan ihalede 21 bin TL geçici teminat bedeli ile alıcılarını bekliyor.

Uygun fiyatıyla alıcılarını bekleyen tarla, tarımsal faaliyetler ya da yatırım amaçlı alımlar için oldukça ideal bir seçenek oluyor.