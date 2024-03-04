Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanmıştı! Can Uzun kimdir, nereli ve kaç yaşında? A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapan Can Uzun hakkında aramalar hız kazandı. İşte Can Uzun'un merak edilenleri...

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Almanya Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg'te forma giyen Can Uzun merakla beklenen milli takım tercihini geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Bu sezon gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çeken Can Uzun A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullandı.

Bu sezon Nürnberg formasıyla 23 resmi maçta forma giyen Can Uzun oynadığı müsabakalarda 15 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Can Uzun son olarak Nürnberg'in evinde Braunschweig'i 2-1 mağlup ettiği maçta takımının 2. golünü kaydetti.

A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana yapan Can Uzun hakkında aramalar hız kazandı.

Peki, Can Uzun kimdir? İşte merak edilenler...

Can Uzun kimdir?

Can Uzun 11 Kasım 2005'te Almanya'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Can Uzun, Türkiye U18 ve U17 takımlarında forma giymiştir.

Futbol hayatına Jahn Regensburg takımının altyapısında başlayan Can Uzun daha sonra FC Ingolstadt 04 ve FC Nürnberg takımlarının altyapısında oynadı.

2022/2023 sezonunda Nürnberg A takımına yükselen Can Uzun özellikle bu sezon gösterdiği performans ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Can Uzun bu sezon Nürnberg forması ile 23 maçta forma giydi. Uzun bu maçların 19'unda ilk 11'de yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Milli takım kararını açıklayan Can Uzun, Türkiye A Milli takımını seçti.