Milyonlarca kişiye müjde verildi; Başvurana 15 bin TL ödenecek

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İBB, İstanbul'da üniversite okuyan öğrencilere burs desteği sunuyor.

İBB, 15 bin TL tutarında eğitim bursu vererek gençlerin eğitim hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Burs, iki taksitte ödenecek; ilk ödeme olarak 7.500 TL öğrencilerin hesaplarına yatırılmışken, şimdi gözler ikinci taksitin tarihine çevrildi.

Öğrenciler, toplamda 15 bin TL tutarında alacakları bursun ikinci taksitini sabırsızlıkla bekliyor.

İKİNCİ TAKSİT NE ZAMAN?

İBB 2024-2025 eğitim öğretim yılı için üniversite öğrencilerine toplam 15 bin TL burs desteği sunuyor.

Bu burs, öğrencilere iki taksit halinde verilecek; ilk ödeme olarak 7.500 TL hesaplara yatırıldı. Ancak bursun ikinci taksidi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Ödeme tarihleri netleştiğinde öğrencilere SMS yoluyla bilgi verilecek.