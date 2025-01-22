Miraç kandili ne zaman? 2025 Miraç kandili tarihi...

Hüseyin Topuz

Mübarek gecelerin gelmesini iple çeken vatandaşlar yılın ikinci kandil gecesi olan Miraç Kandili'nin ne zaman olacağını araştırmaya başladı.

2025 yılı dini günler takvimi belli olduktan sonra en çok merak edilen konuların başında kandil günlerinin hangi tarihlere denk geldiği konusu oldu.

2 Ocak 2025 tarihinde Regaip Kandilinin idrak edilmesinin ardından gözler Miraç Kandiline çevrildi.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in miraca yükseldiği geceyi temsil eden Miraç Kandili, her yıl Recep ayının 26. gecesi kutlanmaktadır.

Peki 2025'in ikinci kandili olan Miraç Kandili hangi tarihte idrak edilecek? İşte merak edilen sorunun cevabı..

Miraç kandili ne zaman?

Miraç Kandili 26 Ocak 2025 Pazar günü idrak edilecek.