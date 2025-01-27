Miras dağılımı: Çocuğu olmayanın mirası kime kalır? ( Eşi ölen, bekar, çocuksuz)

Yağmur Dinç

Miras, vefat eden bir kişinin malvarlığı, borçları ve haklarının, ölümünden sonra belirli bir düzen içinde dağıtılması işlemidir.

Miras, taşınmazlar (ev, arazi gibi), taşınabilir mallar (para, değerli eşyalar gibi) ve borçları kapsayabilir.

Türk Medeni Kanunu'na göre, yasal olarak belirli bir sıralama ile mirasçılara kalır. Mirasçılar, öncelikli olarak, ölen kişinin yasal mirasçılarıdır.

Eğer evli ise eşi ve varsa çocuklar, mirasta pay sahibidir.

Peki; vefat eden kişi bekarsa veya eşi de vefat ettiyse ve çocukları yoksa miras kime kalır?

İşte merak edilen sorunun yanıtı...

MİRAS DAĞILIMI

Türk Medeni Kanunu'na göre, eğer kişinin çocukları yoksa ve eşi de hayatta değilse, anne ve baba ilk sırada mirasçı olur. Eğer anne ve baba da vefat etmişse, miras daha uzak akrabalara, örneğin kardeşlere geçer.

Özetle, böyle bir durumda miras şu şekilde paylaşılır:

Anne ve babadan eğer her ikisi de hayattaysa, miras eşit olarak paylaşılır.

İkisi de vefat ettiyse; Miras, kardeşlere kalır.

Eğer hiç yakın akraba yoksa, miras en uzak akrabalara, yani amca, dayı, hala, teyze gibi kişilere geçebilir.

VASİYET

Bir kişi hayattayken bir vasiyetname bırakarak, mal varlığını nasıl paylaşmak istediğini belirleyebilir. Ancak, vasiyetname ile belirli bir kısmı dışında mirasın tamamını yönlendiremez, çünkü mirasın dörtte biri (yasal pay) her zaman yasal mirasçılara kalır.