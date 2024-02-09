Misafirlik tarif! Bu sos kekin dibine kadar inecek, kuru yeri kalmayacak...

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Kek çeşitleri arasında en sevilenlerden biri de ıslak kektir. Çikolata sosuyla birleşince ağızda dağılan ıslak kekin kıvamını tutturmak yetenek ister.
Islak kekinizin dibi kuru kalıyorsa, sosunuzda bir sorun var demektir.
Siz keki bildiğiniz gibi yapın, sosu bize bırakın.
İşte her yere eşit dağılacak ve kuru nokta bırakmayacak ıslak kek sosu tarifimiz...
Islak kek sosu için:
3 su bardağı süt
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket kakao
İsteğe bağlı kuvertür çikolata
Malzemeleri tencerede kaynayana kadar karıştırın ve ılık kekin üzerine dağıtın.
Soğuduktan sonra buzdolabında bekletin. 2 saat sonra afiyetle tüketin. İçi ıslak ve nefis kakaolu kekiniz hazır.