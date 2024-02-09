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Misafirlik tarif! Bu sos kekin dibine kadar inecek, kuru yeri kalmayacak...

Misafirlik tarif! Bu sos kekin dibine kadar inecek, kuru yeri kalmayacak... Islak kek yapmak isteyen ancak sosunu bir türlü tutturamayanlar için muhteşem bir tarifimiz var. Kekin dibi kuru kalmayacak, her noktaya eşit dağılacak. İşte ıslak kek sosu...