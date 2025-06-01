Mobilya üzerindeki çiziklere vazelin sürün, yeni gibi olsun!

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Ahşap mobilyalarda zamanla oluşan küçük çizikler can sıkıcı olabilir.

Ancak pahalı bakım ürünlerine gerek kalmadan, evde kolayca uygulayabileceğiniz bir yöntem var.

Evde doğal yöntemlerle çözüm arayanlar için vazelin, yalnızca cilt değil, artık mobilya bakımı için de etkili bir yardımcı olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre, özellikle cilalı ahşap yüzeylerde meydana gelen ince çizikler, az miktarda vazelin yardımıyla büyük oranda giderilebiliyor.

Yapılması gereken ise oldukça basit.

Çiziğin üzerine bir miktar vazelin sürülüyor ve birkaç saat ya da tercihen bir gece boyunca bu şekilde bekletiliyor. Ardından yumuşak bir bezle nazikçe siliniyor.

Sonuç olarak, çiziklerin büyük ölçüde kaybolduğu gözlemleniyor.