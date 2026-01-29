Montessori eğitim sistemi nedir, nasıl uygulanır? Montessori eğitimi özellikleri...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Geleneksel eğitim modellerine alternatif olarak öne çıkan Montessori yaklaşımı, merak konusu oldu.

Akademik başarıdan önce çocuğun bireysel gelişimini, iç motivasyonunu ve yaşam becerilerini önemseyen bu sistem, özellikle okul öncesi dönemde yoğun ilgi görüyor.

Montessori eğitimi nedir, Montessori eğitimi nasıl uygulanır, Montessori eğitimi faydaları nelerdir gibi başlıklar yoğunlukla araştırılıyor.

İşte Montessori eğitim sistemine dair merak edilenler...

MONTESSORİ EĞİTİM SİSTEMİ NEDİR

Montessori eğitim sistemi, İtalyan doktor ve pedagog Maria Montessori tarafından geliştirilen, çocuğu merkeze alan bir eğitim yaklaşımıdır.

Bu sistemde çocuk, pasif bir dinleyici değil; öğrenme sürecinin aktif bir parçasıdır.

Amaç, çocuğun doğal merakını destekleyerek kendi potansiyelini keşfetmesini sağlamaktır.

Montessori yaklaşımı özellikle 0–6 yaş arası çocuklar için oldukça etkilidir. Ancak öğrenme sürecinde aktif olmayı seven, meraklı ve keşfetmeye açık her çocuk için uygulanabilir bir modeldir.

NASIL UYGULANIR

Montessori eğitimi, hem okul ortamında hem de evde uygulanabilir. Uygulamanın temel adımları şunlardır:

Hazırlanmış çevre: Ortam, çocuğun tek başına rahatça kullanabileceği şekilde düzenlenir.

Özgür seçim: Çocuk, hangi materyalle çalışacağına kendisi karar verir.

Rehber öğretmen: Öğretmen anlatıcı değil, gözlemci ve yönlendiricidir.

Kesintisiz çalışma zamanı: Çocuk, seçtiği etkinliğe odaklanması için bölünmez.

MONTESSORİ EĞİTİMİ ÖZELLİKLERİ

Montessori sistemini diğer eğitim modellerinden ayıran başlıca özellikler şunlardır: