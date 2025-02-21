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İstanbul’da etkili olan Altay kar fırtınası nedeniyle İstanbul Valisi Davut Gül, tarafından moto kuryelerin çalışmasının yasaklandığı paylaşıldı.

Vali Gül, karla mücadele çalışmalarına ilişkin AFAD İstanbul İl Müdürlüğü'nde yaptığı açıklamada, kentin dünden itibaren kar yağışının etkisinde olduğunu ve yağışın aralıklarla 24 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerine kadar etkili olmasını beklediklerini belirterek ikinci bir duyuruya kadar motosiklet ve kuryelerin trafiğe çıkması yasaklandı.

Söz konusu yasağın ardından vatandaşlar tarafından motosiklet ve kurye yasağının ne zamana kadar süreceğine ilişkin araştırmalarına başladı. Peki, Moto kuryeler çalışıyor mu? Motosiklet ve kurye yasağı ne kadar sürecek?

İSTANBUL'DA KURYELER ÇALIŞACAK MI, KURYE YASAĞI NE KADAR SÜRECEK?

Vali Gül'ün açıklamaları sonrası İstanbul'da 20 Şubat 2025 Perşembe gecesi saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı. İkinci bir duyuruya kadar kuryeler çalışmayacağı belirtildi.

İstanbul'un arından Kocaeli ve Sinop'ta elektrikli scooter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı 24 saat süreyle yasaklandı