MPİ Şans Topu: 21 Mayıs 2025 Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları..

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Şans Topu'nda bu haftanın ilk çekilişi olan 21 Mayıs 2025 tarihli çekiliş noter huzurunda gerçekleştirildi.

Şans Topu çekilişleri Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü gerçekleştirilmektedir.

Şans Topu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette aramalarını hızlandırdı.

Beklenen büyük ikramiyenin 4.556.000 TL olduğu çekiliş sonuçları merak uyandırdı.

İşte çekiliş sonuçları...

21 Mayıs 2025 Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans Topu çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!