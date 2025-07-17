MSB Ağustos 2025 askerlik yerleri: Askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ağustos sınıflandırma döneminde askerlik hizmetini yerine getirecek olan yükümlüler, geçtiğimiz aylarda celp tercihlerini gerçekleştirmişti.

Ağustos döneminde askerlik yapacak yedek subay ve yedek astsubaylar ile erler 7 Ağustos'ta sevk olmayı beklerken sınıflandırma sonuçları konusundaki araştırmalar hız kazanmış durumda.

E-Devlet üzerinden ilan edilecek olan askerlik yerlerinin ne zaman kesinleşeceği merak ediliyor. Peki, MSB ağustos ayı askerlik sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak?

ASKERLİK SINIFLANDIRMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından Ağustos ayı askerlik yerleri 30 Temmuz 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Sevk tarihleri:

Yedek subay ve astsubay ile 1. grup er - 7 Ağustos

2. grup er 4 Eylül

3. grup er 2 Ekim

SEVK BELGESİ NE ZAMAN, NASIL ALINIR?

Sevk belgesini 1’inci grupta sevke tabi olanlar sınıflandırma sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren, 2 ve 3’üncü grupta sevke tabi olanlar da sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilir.