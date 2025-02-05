MTA paylaştı: Türkiye’nin fay hattı haritası güncellendi! O iller diri fayların üzerinde

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Türkiye, aktif fay hatları ve deprem riski açısından dünyanın en hareketli bölgelerinden biri olarak kabul edilirken, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), güncellenmiş Türkiye diri fay haritasını kamuoyuyla paylaştı.

Haritaya göre, ülke genelinde 485 diri fay hattı bulunuyor ve bu faylar, deprem üretme potansiyeline sahip olarak kaydedildi.

Yapılan yeni çalışma kayda geçen bilgilere göre, fay hatlarının geçtiği şehirler, ilçeler ve yerleşim yerleri detaylı şekilde listelendi.

AKTİF FAYLAR O ŞEHİRLERDEN GEÇİYOR!

Son 48 saat içinde en büyüğü 4.8 büyüklüğünde olmak üzere 400’den fazla deprem eşininlmesinin ardından Türkiye’nin aktif fay hattı haritasında güncellemeye gidildi.

Bu depremler özellikle Batı Anadolu Fay Zonu’nda hareketliliğin arttığını ortaya koydu. Güncellene harita verilerine göre birçok şehir doğrudan diri fay hatları üzerinde bulunuyor.

MTA diri fay hattı haritası üzerinde yer alan şehirler, fay hatlarının üzerinde bulundukları için yüksek deprem riski taşıyan bölgeler arasında bulunuyor. İşte, diri fay hattı üzerinde olan şehirler: