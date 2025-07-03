MTV 2. taksit ödemeleri başladı mı? MTV 2025 son gün ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemeleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor.
Ocak ayında ilk taksitlerini ödeyen vatandaşlar Temmuz ayının gelmesiyle birlikte 2. taksitlerin ödeme tarihlerini araştırmaya başladı.
Peki, MTV ikinci taksit ödemeleri ne zaman yapılacak? Son ödeme tarihi ne? İşte merak edilenler...
2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksiti 1 Temmuz 2025 Salı günü itibarıyla ödenmeye başladı.
Araç sahiplerinin bu ödemeyi 31 Temmuz 2025 Perşembe gününe kadar gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu tarihe kadar ödeme yapılmazsa, her ay için gecikme faizi uygulanacak.
MTV ödemesi nasıl yapılır?
Araç sahipleri MTV ikinci taksit ödemelerini şu kanallardan kolayca gerçekleştirebilir:
- Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) resmi internet sitesi üzerinden
- İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden
- e-Devlet sistemi aracılığıyla
- Anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları veya şubeleri üzerinden
- PTT şubelerinden