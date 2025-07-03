MTV 2. taksit ödemeleri başladı mı? MTV 2025 son gün ne zaman? 2025 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödeme dönemi merak ediliyor. Araç sahipleri, MTV'nin ikinci taksitini ne zaman ve nereden ödeyebileceklerini merak ediyor. İşte MTV 2. taksit ödeme tarihi ve detaylar..