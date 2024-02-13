Mucize gibi yöntem! İnci gibi dişlere sahip olmak aslında bu kadar kolaymış… Beyaz ve sağlıklı dişlere kim sahip olmaz ki. Güldüğünüzde dudaklarınızın arasından dişlerinizin inci gibi görünmesini sağlayacak mucizevi bir yol var! İşte, dişçiye gerek kalmadan evde hazırlayabileceğiniz o yol…

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Dişçiye gitmenin maliyeti ne yazık ki birçok kişiyi zorlayacak seviyelerde. Dişçiyle olabildiğince az görüşmek için diş sağlığınızı korumak diş bakımınızı aksatmamanız oldukça önemlidir.

Dişlerde meydana gelen sarı lekeler özgüven kaybına bile neden olabilir. Dişçiye gitmeden inci gibi dişlere sahip olmanızı sağlayacak doğal yöntemlerde vardır.

Hemen her evde bulunan malzemelerle hazırlayacağınız bu kür sayesinde dişleriniz inci gibi olacak.

İnci gibi dişler için mucizevi yöntem…

Düzenli olarak uyguladığınız zaman dişlerinizi adeta inci gibi yapacak bu kür için gerekli olan malzemeler eminiz ki sizlerin de evlerinde vardır. İşte, gerekli olan malzemeler;

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı zerdeçal

Bir sıkım kadar diş macunu

Yapılışı ve uygulanışı;

Bu tarif dişlerinizi inci gibi bembeyaz yapacak. Bir yemek kaşığı limon suyunu sıkıp içerisine bir çay kaşığı zerdeçal ve bir miktar diş macunu ekleyip güzelce karıştırın. Hazırladığınız karışımı diş fırçanıza sürüp 3 dakika boyunca dişlerinizi fırçalayın.

Bu denli kolay şekilde hazırlayıp uygulayacağınız bu yöntemi düzenli kullanmanız çok önemli. Düzenli uyguladığını taktirde bu kür sizi, sağlıklı ve bembeyaz dişlere kavuşturacak.