Mucize sperm! Herkes yüzüne sürüyor...

Yağmur Dinç

Estetik dünyasına sınırlar, her geçen gün genişliyor...

Güzellik trendleri, ünlü isimlerin "yaşlanmamak" uğruna yapabilecekleri ile şekilleniyor.

Son dönemlerin popüler cilt bakımı ise, duyanları şoke etti.

Attığı her adımla adından söz ettirmeyi bilen ABD'li show yıldızı Kim Kardashian yeni güzellik sırrını açıkladı.

YENİ TREND: SOMON SPERMİ

Kardashian bu kez de bir balığın üreme salgısını kullanarak yeni bir güzellik protokolü denediğini açıklamasıyla adından söz ettirdi.

Kardashian, "Yüzüme somon spermi enjekte edilerek somon spermli cilt bakımı yaptırdım." dedi.

ABD'li yıldız Jenifer Aniston da geçen yıl bir güzellik uzmanının kendisini somon spermi yüz bakımına yönlendirdiğini paylaşmıştı.

FAYDALARI ŞAŞIRTTI

Somon spermi, Rejuran adlı mikrodamlacıkların yaşlanmadan mustarip bölgelere mikro iğnelemeyle enjekte edilmesi ile uygulanıyor.

Uzun zincirli polinükleotitler, somon spermi DNA’sı ve hiyalüronik asitten oluşan bu karışım, cilt dokusunu pürüzsüzleştiriyor.

Aynı zamanda somon spermi; gözenekleri sıkılaştırıyor, nem oranını artırıyor, kolajen üretimini destekliyor ve ince çizgilerin yanı sıra akne izlerini de hafifletiyor.