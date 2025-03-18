Muğla’da hasadı başladı: 1 avuç yiyen şifa buluyor! Kilosu 450 TL

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Muğla’nın Datça ilçesinde badem çağlası hasadı başladı.

Coğrafi işaretli Nurlu badem başta olmak üzere farklı badem çeşitlerinin çağla hasadı, Sındı, Yaka, Yazı, Çeşme ve Hızırşah mahallelerinde başladı.

Toplam 13 bin 370 dekar alanda, 372 bin 400 badem ağacında yapılan hasatta üreticiler, tarlada çağlanın kilosunu 175 TL’den satıyor.

Ancak büyük şehirlerde ve pazarlarda tüketiciye ulaşan fiyat 450 TL’ye kadar çıkıyor.

TARLADA 175 TL

DHA’da yer alan habere göre badem üreticisi ve Sındı Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Can Usul, badem çağlası hasadıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Yeni sezon çağla hasadına başladık. Bu yıl çağlalarımız 15 gün erken çiçek açtı. Ancak şubat ayında meydana gelen soğuk hava nedeniyle don olayı yaşandı. Bu durum, mahsulde bir miktar azalmaya sebep oldu. Şu an toplama sürecinin ortasındayız. Tarladan toptan alım fiyatımız 175 TL. Ancak ilerleyen günlerde ürün arttıkça fiyatın düşmesi bekleniyor. En fazla 40-50 TL'ye kadar düşebileceğini öngörüyoruz. Bütün üreticilerimize hayırlı bir sezon diliyorum”

BADEM ÇAĞLASI FAYDALARI

Kötü kolesterolü (LDL) düşürüyor. Kalp ve damar hastalıklarına karşı güçlü bir kalkan oluşturuyor.

Düşük kalorili ve tok tutucu özelliği var. Ara öğün olarak tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı oluyor.

Tam bir C vitamini deposu. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara karşı koruyor.

Kalp dostu yağlar içeriyor. Tekli doymamış yağ asitleriyle kalp sağlığını destekliyor.

Tansiyonu dengeliyor. Yüksek potasyum içeriği sayesinde kan basıncını kontrol altına alıyor.

Güçlü bir antioksidan kaynağı. Cilt sağlığını destekleyerek yaşlanma belirtilerini geciktiriyor.

Kas kasılmalarına iyi geliyor. İçeriğindeki magnezyum sayesinde kas sağlığını koruyor.

Bağırsak dostu olarak biliniyor. Lif içeriğiyle sindirimi destekliyor ve probiyotik etki sağlıyor.

Vücuttaki iltihabı azaltıyor. C reaktif proteinin seviyesini düşürerek bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Safra taşı oluşumunu önlüyor. Düzenli tüketildiğinde sindirim sistemini koruyor.