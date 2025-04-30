Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü ne zaman?

Hüseyin Topuz

Müslüman alemi için Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı için geri sayım başladı.

Hicri takvime göre yılın ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem ayı yaklaştıkça vatandaşların heyecanı artıyor.

Muharrem ayı, hicri yılın başlangıcını simgelerken, beraberinde birçok manevi değeri de barındırıyor. Muharrem ayının 10. günü ise, İslam dünyasında önemli bir yeri olan Aşure Günü olarak kabul ediliyor.

Muharrem ayı boyunca oruç tutmak, ibadet etmek ve hayırda bulunmak önemlidir.

Vatandaşlar Muharrem ayı içerisinde yer alan aşure gününün tarihini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.

Peki, 2025 aşure günü ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen o tarih...

Aşure günü ne zaman?

2025 yılında Muharrem ayının başlangıcı 26 Haziran 2025 Perşembe gününe denk geliyor. Buna göre aşure günü, 5 Temmuz 2025 Cumartesi günü idrak edilecek.